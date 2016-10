RTS Deux 22:30 bis 22:36 Sonstiges Le court du jour 3 minutes pour la science Marie Petitjean CH Stereo Merken Imaginez une sombre histoire criminelle qui aurait fait plus de 300 morts en 17 ans. Le lieu du crime est un hôpital et le tueur en série, une bactérie .. Arrivée aussi mystérieusement qu'elle est repartie, l'objet de cette thèse est aujourd'hui de traquer cette bactérie, de mener l'enquête sur son évolution dans ces murs, afin d'en prévenir toute éventuelle réapparition. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le court du jour