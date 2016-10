RTS Deux 20:35 bis 21:35 Sonstiges Taïga F 2014 Stereo Untertitel Merken L'économie en Mongolie est en plein développement, les valeurs ancestrales et les mentalités évoluent et de nouveaux rapports à la nature et à ses animaux sauvages apparaissent. Comme la plupart des nomades du pays, Purejav est éleveur. Poussé par la nécessité, il décide de capturer quelques louveteaux dans leur tanière et de les élever pour les revendre. Mais, bientôt, le vieil homme prend conscience qu'il a violé la frontière sacrée entre les hommes et la nature? " Nos parents empruntaient déjà ces routes. Et, bien avant eux, nos ancêtres suivaient ces pistes depuis des millénaires. " Depuis plus de quarante ans, Purejav poursuit une tradition ancestrale. Dès l'arrivée des beaux jours, lui et sa famille se mettent en marche pour conduire les 600 bêtes du troupeau vers les pâturages de printemps situés dans la vallée de Darkhad. " Chaque année, on parcourt environ 400 kilomètres, explique l'éleveur. Un grand périple à travers plusieurs régions et villages. " Mais Purejav est l'un des derniers nomades de sa tribu. Si ses sept enfants sont devenus éleveurs faute de n'avoir pu aller à l'école, tous rêvent de trouver un travail en ville. " Mes enfants sont fatigués de la vie nomade, regrette-t-il. Ils n'ont ni l'envie ni l'énergie de poursuivre cette existence-là ! Le nomadisme va bientôt disparaître en Mongolie. " Si ce mode de vie est de plus en plus ardu, Purejav n'envisage cependant pas d'abandonner sa liberté pour s'enfermer en ville loin de " ces beaux paysages qui abondent en richesses et en animaux sauvages ". Même les loups affamés qui sortent de la taïga pour attaquer son troupeau ne lui font pas peur. " Nous courons tous après un rêve, affirme-t-il. Le mien est de devenir un héros parmi les bergers. " In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Taïga Regie: Hamid Sardar