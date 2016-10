kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Der einzige Mandant USA 2009 2016-10-25 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Patrick und Lisbon müssen in dem Fall von Gordon Hodge, dem Anwalt der brutalen Motorradgang Sinner Saints, ermitteln. Die Familie von Gordon beschuldigt den Chef der Motorradgang, McBride. Doch als herauskommt. dass Gordon McBride vor dem Gefängnis bewahrte, obwohl er einen Mord begangen hatte, wird in eine andere Richtung ermittelt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kendall Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Abby Brammell (Diamond) Mac Brandt (Xander) Originaltitel: The Mentalist Regie: Norberto Barba Drehbuch: Leonard Dick Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6