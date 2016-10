kabel eins 11:15 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Beste Freunde USA 2007 16:9 HDTV Merken Ein Vorarbeiter einer Wasseraufbereitungsanlage ist spurlos verschwunden. Jason Turner, der aus Desert Springs stammt, hatte seine Identität geändert, bevor er nach New York kam. Er war anscheinend in dem Wüstenort in einen Geldwäsche-Deal involviert und floh mit zwei Freunden und dem Geld In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) John Aylward (Bernard Fields) Originaltitel: Without a Trace Regie: Eriq La Salle Drehbuch: David Amann, Hank Steinberg Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6

