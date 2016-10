Servus TV 03:20 bis 04:20 Dokumentation Departures - Abenteuer Weltreise Ruanda - Die Natur holt sich alles wieder CDN 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Ruanda ist ein Land, das sich immer noch von Jahren der unkontrollierten Wilderei und dem Völkermord 1994 erholt. Um herauszufinden, wie Ruanda sich unter diesem traumatischen Einfluss organisiert, reisen Justin und Scott mit Einheimischen. So können sie hautnah miterleben, wie sich die Tierwelt langsam erholt: Auf Napoleon Island sehen sie schwimmende Kühe, in höheren Regionen treffen sie auf eine Gruppe Berggorillas. Diesen einzigartig schönen Eindrücken steht das Gespräch mit einem Völkermord-Überlebenden in der Kirche von Ntarama und ein Gerichtsverfahren gegenüber. Erzählt werden dabei Geschichten von Vergebung und Hoffnung, die Scott und Justin sehr beeindrucken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Departures Regie: Andre Dupuis Kamera: Andre Dupuis

