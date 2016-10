Servus TV 22:30 bis 23:30 Dokumentation Kopernikus - Rätsel der Galaxis Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls - Wer sind wir wirklich? Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls - Wer sind wir wirklich? GB 2012 2016-10-24 02:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Hirnforscher und Psychologen sind sich einig: Die Persönlichkeit eines Menschen durchlebt von der Kindheit bis ins hohe Alter viele verschiedene Phasen. Trotz allem sind wir Zeit unseres Lebens ein und dieselbe Person. Wissenschaftler nehmen an, dass unsere Persönlichkeit die Summe unserer Erfahrungen ist. Andere gehen davon aus, unsere Erinnerung sei dynamisch und könne sogar verändert werden, ohne dass der einzelne Mensch es überhaupt bemerkt. In dieser Folge von "Mysterien des Weltalls" will Morgan Freeman anhand neurowissenschaftlicher Erkenntnisse den Kern der menschlichen Identität ergründen. Wer sind wir wirklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie