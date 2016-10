Servus TV 22:20 bis 23:15 Krimiserie Copper Die Hoffnung war zu schön USA 2013 2016-10-24 01:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Freeman wird zu einem Mietshaus in Five Points gerufen, in dem eine unbekannte Infektionskrankheit wütet. Alle Symptome weisen auf Cholera hin, doch die Krankheit befällt nur Kinder und Alte. Während Freeman um das Leben seiner Patienten ringt, ermittelt Detective Corcoran weiter im Bartlett-Fall - und das gegen den Widerstand seiner Vorgesetzten. Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der packenden Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Haverford) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Franka Potente (Eva Heissen) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Donal Logue (Brendan Donovan) Originaltitel: Copper Regie: Nathan Morlando Drehbuch: T Cooper, Allison Glock-Cooper Kamera: Pierre Gill Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 16