Servus TV 21:15 bis 22:30 Talkshow Sport und Talk aus dem Hangar-7 A 2016 2016-10-24 01:15 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Formel 1 - Austin - Hamiltons letzte Chance? Die Uhr tickt - und sie läuft gegen Lewis Hamilton. 33 Punkte beträgt der Rückstand auf Teamkollegen Rosberg, bei vier noch ausstehenden Rennen. Aus eigener Kraft kann der amtierende Weltmeister seinen Titel also nicht mehr verteidigen. Umso wichtiger ist es, jetzt den Druck auf den Deutschen zu erhöhen. Wir sprechen über den Grand Prix in Texas und wie die Chancen um den Titel verteilt sind. Der Überflieger! Die richtige Linie zu finden, ist im Motorsport das A und O. Und was tun, wenn neben rechts und links auch noch die dritte Dimension dazukommt? Für Matthias Dolderer ist das Alltag - der Deutsche holt 2016 seinen ersten Sieg im Red Bull Air Race und wird tatsächlich auch noch Weltmeister. Wir sprechen über seinen Sieges-Jubel-Jodler, warum und wie ihm der Knoten aufgegangen ist. Talk: Endlich wieder Ski Alpin - Der Weltcup-Auftakt in Sölden 4 Jahre ist es bereits her, dass Ted Ligety dem amtierenden Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher 3,12 Sekunden beim Saisonstart in Sölden abnahm. Seitdem ist einiges passiert - Ligety ist mittlerweile viermaliger Sölden-Sieger, Hirscher hat zuhause fünf große Kristallkugeln stehen und Ted Ligety einen Kreuzbandriss hinter sich. Wird er diese Saison um den Gesamtweltcup mitkämpfen? Welche Aussagekraft hat der Saisonstart für den Rest des Winters und wer sind die Favoriten der Ski-WM-Saison? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen im Hangar-7 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Gröbl Gäste: Gäste: Karl Wendlinger (41-Grand Prix Starts), Matthias Dolderer (Weltmeister Red Bull Air Race 2016), Ted Ligety (Weltmeister Riesenslalom 2015), Christian Mayer (7 Weltcupsiege) Originaltitel: Sport und Talk aus dem Hangar-7