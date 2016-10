Servus TV 15:00 bis 16:00 Dokumentation In 80 Gärten um die Welt Frankreich - Gärten für Gourmets GB 2008 2016-10-30 04:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Geschichte der französischen Nutzgärten beginnt in mittelalterlichen Klöstern. Deshalb beginnt Monty Dons Reise im Nonnenkloster Monastère de Solan in den Cevennen. Der bekannte Gartenexperte besucht aber auch dekorative Küchengärten herrschaftlicher Schlösser und traditionsbewusste Landwirte. 50 Prozent der Franzosen kaufen regelmäßig Erzeugnisse aus ihrer Region ein, weil der Bezug zu einer bestimmten Gegend und deren geografischen Bedingungen für sie noch von realer Bedeutung ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keith Schofield (Kamera) Gäste: Gäste: Monty Don Originaltitel: Around the World In 80 Gardens Regie: Andy Francis Drehbuch: Monty Don Kamera: Keith Schofield