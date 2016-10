Servus TV 09:10 bis 10:08 Dokumentation Die geheime Welt des Alterns Die goldenen Jahre A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wieso weisen ältere Marathonläufer bei Wettrennen eine bessere Zeit auf als die jüngeren Läufer? Warum beginnen Menschen, die zusammenwohnen, sich zu gleichen? Und wieso wird einer von fünf Menschen in Zukunft älter als 100 Jahre alt werden? Als praktische Anleitung, um jünger auszusehen und sich jünger zu fühlen, betrachtet die Dokumentation, wie der menschliche Körper sich selbst neu erfinden und wie er sogar die Effekte des Alterns mildern kann. Dabei werden in die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Altern dargelegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die geheime Welt des Alterns

