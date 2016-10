Servus TV 07:05 bis 08:00 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Mein Leben unter Hirschen Mein Leben unter Hirschen GB 2014 2016-10-24 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Wissenschaftler Joe Hutto gewinnt das Vertrauen einer wilden Herde Nordamerikanischer Maultierhirsche. Ein Jahr lang lebt der Forscher in den Berge von Wyoming mit den Tieren zusammen. Dabei gelingt es Hutto nicht nur das Vertrauen der Tiere zu gewinnen, sondern tatsächlich Zutritt zur Welt der wilden Maultierhirsche zu erhalten. Der Dokumentarfilm begleitet den Forscher und gibt einen wertvollen Einblick in das Leben dieser außergewöhnlichen Tiere, die über individuelle, unverwechselbare Persönlichkeiten und komplexe soziale Beziehungen verfügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: David Allen Kamera: Mark Smith Musik: Rob Dunstone

