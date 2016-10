SAT.1 Gold 21:10 bis 22:05 Krimiserie Kommissar Rex Blinde Wut D, A 1999 2016-10-30 14:25 16:9 Dolby Digital Merken Vor dem Eingang einer Disco geraten die Hotelierstochter Sandra Haller und Thomas Reisch, der bei ihrem Vater angestellt ist, aneinander - der Streit endet für Reisch tödlich. Schutzsuchend wendet sich Sandra an ihren Vater, der verspricht, den Mord zu vertuschen. Brandtner braucht jedoch nicht lange, um die Hallers aufzuspüren und stößt dabei auf ein tragisches Familiengeheimnis. Aber je tiefer er in den Fall eintaucht, um so gefährlicher wird die Lage für ihn selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Martin Weinek (Fritz Kunz) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Bojana Golenac (Sandra Haller) Simon Verhoeven (Thomas Reisch) Erika Mottl (Elisabeth Haller) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Dieter Chill, Birgit Gudjonsdottir Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12