SAT.1 Gold 12:45 bis 13:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Glasnost und Agenten USA 1989 Merken Jessica fliegt anlässlich eines amerikanisch-sowjetischen Autorenaustausches nach Moskau. Als der feierliche Empfang außer Kontrolle gerät, wird Jessicas Handtasche gestohlen. Es stellt sich heraus, dass der Dieb nicht hinter Jessicas Geld her war. Vielmehr interessierte er sich für einen Mikrofilm, den ein Kongress-Teilnehmer in Jessicas Tasche gesteckt hatte, um ihn auf diese Weise aus dem Land zu bringen. Bald mischt sich der KGB in den Fall ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Michael Chieffo (Nikolai) Peter Donat (Sergei Chaloff) Cristine Rose (Miss Hayes) Judy Parfitt (Peggy Brooks) Adrian Zmed (Bert Firman) Jack Bannon (Chief Inspector Bernicker) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Donald Ross Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12