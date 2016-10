kabel1 classics 03:10 bis 05:20 Komödie Mondsüchtig USA 1987 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Loretta Castorini, eine New Yorker Buchhalterin in ihren späten 30ern, deren Ehemann vor einigen Jahren bei einem Busunglück ums Leben kam, denkt wieder ans Heiraten. Und so akzeptiert sie den Antrag eines jungen netten Mannes mittleren Alters, namens Johnny Cammareri. Loretta ist davon überzeugt, dass ihre erste Ehe verflucht war, da sie und ihr Mann damals in der City Hall geheiratet hatten. Dieses Mal will sie die Sache richtig machen, auch wenn sie ihren zukünftigen Gatten nicht wirklich liebt, was sie auch ihrer Mutter Rose gesteht. Eigentlich ist Loretta durchweg davon Überzeugt das richtige zu tun, bis sie Johnnys jüngeren und etwas merkwürdigen Bruder Ronny kennenlernt. Was folgt, sind Komplikationen die einer verrückten Oper gleichen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cher (Loretta Castorini) Nicolas Cage (Ronny Cammareri) Vincent Gardenia (Cosmo Castorini) Danny Aiello (Johnny Cammareri) Olympia Dukakis (Rose Castorini) Fjodor Schaljapin (Großvater Castorini) Louis Guss (Raymond Cappomaggi) Originaltitel: Moonstruck Regie: Norman Jewison Drehbuch: John Patrick Shanley Kamera: David Watkin Musik: Dick Hyman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 386 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 116 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:10 bis 03:52

Seit 76 Min.