kabel1 classics 23:55 bis 01:30 Komödie It's Kind of a Funny Story USA 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Teenager Craig begibt sich wegen seiner Selbstmordgedanken freiwillig in die Psychiatrie. Dass Craig sich in der Klinik auf eine Langzeit-Behandlung einstellen muss, versetzt ihm einen Schock. Er lässt sich langsam auf den Alltag in der Psychiatrie ein - und der hat seine ganz eigenen Regeln. Während die Mitpatienten den labilen Jugendlichen verstören, wirft er ein Auge auf eine gleichaltrige Insassin, die den Aufenthalt schon bald sehr erträglich machen soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keir Gilchrist (Craig) Emma Roberts (Noelle) Zach Galifianakis (Bobby) Viola Davis (Dr. Eden Minerva) Lauren Graham (Lynn) Jim Gaffigan (George) Zoë Kravitz (Nia) Originaltitel: It's Kind of a Funny Story Regie: Anna Boden, Ryan Fleck Drehbuch: Anna Boden, Ryan Fleck Kamera: Andrij Parekh Musik: Broken Social Scene Altersempfehlung: ab 6