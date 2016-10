kabel1 classics 19:15 bis 19:45 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Neuer Job für Tony USA 1992 Merken Angela und Tony stellen fest, dass es schwieriger ist als erwartet, eine Wochenendbeziehung zu führen. Tony wird sofort von der Schule in Beschlag genommen. Er soll die Baseballmannschaft auf der Stelle zum ersten Sieg führen. Und Angela darf seine Koffer auspacken. Es folgen mehrere Wochenenden mit Hindernissen. Schließlich wollen sie sich gegenseitig mit einem Besuch überraschen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Rhoda Gemignani (Mrs. Rossini) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Phil Doran Kamera: J. Bruce Nielsen Musik: Robert Kraft