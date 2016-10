kabel1 classics 15:55 bis 17:45 Thriller Hardcore -Ein Vater sieht rot USA 1979 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jake VanDorn ist ein konservativer Geschäftsmann mit festem Glauben an Gott. Als seine Teenager-Tochter während einer religiösen Freizeit spurlos verschwindet, bricht eine Welt für ihn zusammen. Mit Hilfe eines Privatdetektivs findet er jedoch heraus, dass sie als Pornodarstellerin arbeitet. Nun gibt es für den Vater kein Halten mehr. Er begibt sich in die schmierige Pornofilm-Szene Kaliforniens, um seine Tochter aus den Fängen perverser Produzenten zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George C. Scott (Jake Van Dorn) Peter Boyle (Andy Mast) Season Hubley (Niki) Dick Sargent (Wes DeJong) Leonard Gaines (Ramada) Dave Nichols (Kurt) Gary Graham (Tod) Originaltitel: Hardcore Regie: Paul Schrader Drehbuch: Paul Schrader Kamera: Michael Chapman Musik: Jack Nitzsche Altersempfehlung: ab 16