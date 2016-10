kabel1 classics 11:10 bis 11:35 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Der Umbau USA 1992 Merken Hanks Eltern sind zum Abendessen geladen. Plötzlich tropft Wasser durch die Decke. Alles stürmt in Angelas Zimmer, um den Schaden zu begutachten. Schließlich kommt ein Handwerker ins Haus. Doch Tony mischt sich in alles ein und bringt ihn zum Wahnsinn. Am Ende steht Angela mit einem Riesenloch in der Schlafzimmerwand da - und ohne Handwerker. Tony beschließt, dass er die Arbeit mit anderen Handwerkern zu Ende führen kann - aber auch diesmal sorgt er für Probleme ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Curnal Achilles Aulisio (Hank) Vic Polizos (Joe) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Phil Doran, Clay Graham, Danny Kallis, Bob Rosenfarb Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft

