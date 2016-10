kabel1 classics 08:15 bis 10:15 Komödie Der Krieg im Bohnenfeld USA 1988 Nach dem gleichnamigen Roman von John Nichols 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fantasy unter der Regie von Robert Redford: Milagro, ein kleiner Ort in New Mexiko, soll durch den Bau einer Ferienanlage zum Touristenmagneten werden. Die wenigsten Bürger befürworten das Projekt, denn die Lebensgrundlage vieler Bauern würde durch den Bau verlorengehen. Als Joe Mondrago heimlich einen der städtischen Bewässerungskanäle umleitet, um das Bohnenfeld seines verstorbenen Vaters zu bewässern, bricht ein Kampf zwischen Bürgern und Behörden aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rubén Blades (Sheriff Montoya) Richard Bradford (Ladd Devine) Sonia Braga (Ruby Archuleta) Julie Carmen (Nancy Mondragon) Melanie Griffith (Flossie Devine) Christopher Walken (Kyril Montana) James Gammon (Shorty Wilson) Originaltitel: The Milagro Beanfield War Regie: Robert Redford Drehbuch: John Nichols, David Ward Kamera: Robbie Greenberg Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12

