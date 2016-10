ZDF 20:15 bis 21:45 Thriller Ein Mann unter Verdacht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die undurchdringliche Mine des Mark Waschke



Bei Mark Waschke weiß man selten, woran man ist. Zum Glück. Der Schauspieler ist immer dann besonders gut, wenn seine Figuren sich nicht in die Karten gucken lassen. Mit undurchdringlicher Mine prägt Waschke neben Meret Becker den Hauptstadt-"Tatort". Seine besten Momente hat er dort immer, wenn die scheinbar bruchfeste Fassade Risse bekommt und er ohne große Gesten, oft nur mit den Augen, Fassungslosigkeit, Angst oder Wut ausdrückt.



Sympathie für den Killer?



Auch in dem Thriller "Ein Mann unter Verdacht" setzen die Macher zielsicher auf das Können ihres Hauptdarstellers. Wie der Titel, so die Handlung: Thomas Altmann gerät in die Mangel des Polizeiapparates, weil er seine Frau Anja ermordet haben soll. Die Gattin mit Alkoholproblem verschwand, nachdem sie ihren 40. gefeiert hatte. Immer wenn sicher scheint, dass Waschke hier einen eiskalten Killer gibt, entlockt er seinem Thomas eine sympathische Note. Gestützt wird die Geschichte auch von Petra Schmidt-Schaller: Sie spielt die kühle Anwältin Lavinia, die Thomas rausboxen will. Oder will sie ihn erst recht reinreiten? Immerhin waren die beiden mal ein glückliches Paar, bevor Thomas sich für Anja entschied und den Kontakt abbrach.



"Tatort"-Team bei der Arbeit



Das Team hinter der Kamera hat Krimi-Erfahrung: Autor Stefan Kolditz ("Unsere Mütter, unsere Väter") und Regisseur Thomas Stuber (Studenten-Oscar für "Von Hunden und Pferden") drehten unter anderem den letzten "Tatort" mit Petra Schmidt-Schaller im Niedersachsen-Team. "Die Ausgangsidee für ,Ein Mann unter Verdacht‘ beruht auf zwei wahren Fällen, in denen eine Ehefrau verschwand und der Gatte seine Unschuld beteuerte", sagt Autor Kolditz über das Werk. Er und Stuber wählten dafür eine langsame Gangart, erzählen mit kühlen Bildern vor kargen Kulissen.



Bewährter Kniff: Die unterschiedlichen Versionen der Mordgeschichte werden allesamt in Rückblenden durchgespielt und somit plausibel. Größte Stärke des Films ist wie gesagt die Undurchdringlichkeit der Hauptpersonen. Allerdings bedingt das auch eine kleine Schwäche – so richtig nahe kommen einem weder der Angeklagte Thomas noch seine Anwältin. Insofern dürfte unser "Film der Woche" vielleicht nicht eine so nachhaltige Wirkung haben wie ein "Tatort" aus Berlin, er bietet aber solide Unterhaltung nach dem Motto "War er’s, oder war er’s nicht?" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Waschke (Thomas Altmann) Petra Schmidt-Schaller (Lavinia Bertok) Peter Kurth (Andreas Roth) Annika Kuhl (Rebecca Simon) Deborah Kaufmann (Anja Altmann) Aljosha Lange (Anton Altmann) Hanns Zischler (Anjas Vater) Originaltitel: Ein Mann unter Verdacht Regie: Thomas Stuber Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Moritz Schutheiß Musik: Bert Wrede