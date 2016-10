ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Sparen bei den Nebenkosten: Tipps rund um die "zweite Miete" / Mythen um die "Pille": "Volle Kanne" klärt auf / Monkey Bread: Backen mit Cynthia Barcomi / Destroy your Jeans: Do-it-yourself-Modetipps / Kinder suchtkranker Eltern: Süchte belasten die ganze Familie / Der Kochbuch-Boom: Superfoods & Co. beleben das Geschäft / Christine Westermanns erstes Auto: Mit dem R4 durch Mannheim D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sparen bei den Nebenkosten Tipps rund um die "zweite Miete" Mythen um die "Pille" "Volle Kanne" klärt auf Monkey Bread Backen mit Cynthia Barcomi Destroy your Jeans Do-it-yourself-Modetipps Kinder suchtkranker Eltern Süchte belasten die ganze Familie Der Kochbuch-Boom Superfoods & Co. beleben das Geschäft Christine Westermanns erstes Auto Mit dem R4 durch Mannheim Sebastian Fitzek Schriftsteller Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller, aber auch international stürmen seine Bücher regelmäßig die Bestsellerlisten. Bis er sich auf das Schreiben festlegte, hat er allerdings einiges ausprobiert: Zunächst studierte der gebürtige Berliner Tiermedizin, wechselte dann zu Jura, legte sein Staatsexamen ab und promovierte. Außerdem arbeitete er als Programmdirektor und Chefredakteur für verschiedene Radiostationen, unter anderem beim Berliner Rundfunk. Seinen ersten Psychothriller veröffentlichte er 2006: "Die Therapie" eroberte auf Anhieb die Bestsellerlisten. Danach folgten Titel wie "Amokspiel", "Das Kind" und "Der Seelenbrecher" - allesamt Erfolgstitel mit Gänsehaut-Garantie. Die Geschichten sind nichts für schwache Nerven und zeichnen sich durch psychologische Spannungsbögen aus. Am 26. Oktober 2016 erscheint sein neuer Psychothriller: "Das Paket". Bei "Volle Kanne" verrät er erste Einzelheiten über die Story. Zudem spricht er über sein zehnjähriges Erfolgs-Jubiläum und seine damit bevorstehende Jubiläumstournee "Zehn Jahre Fitzek". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Sebastian Fitzek (Schriftsteller) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

