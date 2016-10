ZDF neo 21:50 bis 23:20 Krimi Inspector Barnaby Ein Sarg aus China GB 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Peter Baxter, Buchhalter des Familienbetriebs Kings Kristall, wird ermordet. Nach dem Tod des Oberhauptes Alan King steht die Firma vor dem Aus. Besonders Sohn Ian gerät in den Fokus. Alans Bruder Charles will die Firma in Midsomer abwickeln. Barnaby vernimmt zunächst den Vertreter der Belegschaft, Jack Tewson, der lautstark die verschwundenen Pensionsgelder einfordert. Jones lässt sich in die örtliche Loge einschleusen, um zu ermitteln. Ian trennt sich von Sophie Baxter, die ihn liebt, und bricht mit seiner Mutter Hilary, weil sie nach nur einem halben Jahr Witwenschaft ihren Schwager Charles heiratet. Die Lösung findet Barnaby erst in einem Dialogsatz in Cullys neuer Theaterproduktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) Jason Hughes (DS Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Tony Haygarth (Jack Tewson) John Castle (Charles King) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Peter Smith Drehbuch: Steve Trafford Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12