ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Das Tier in dir GB 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einem Wehr wird die Leiche des ehemaligen Gesellschaftsfotografen Rex Masters gefunden. Es war Mord. Alle, die Rex nahestanden, präsentieren eilig ein Testament über sein Vermögen. Als gültig erkennt Notarin Jane Benbow das seiner Haushälterin Janet Bailey an. Zufall oder nicht - am selben Tag reist Nichte Faith Alexander nach vielen Jahren aus den USA an, um Rex zu besuchen. Alle staunen - hat Rex ihnen doch immer erzählt, Faith und ihre Familie seien bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Barnaby und Jones finden heraus, dass der Kontakt vor fast 40 Jahren abgebrochen ist, nach einem Vorfall zwischen Masters und einer jungen Frau aus dem Dorf. Ihr Sohn ist Jeremy Thacker. Der hat nach dem frühen Tod seiner Mutter ein Museum über ihr Leben und Wirken eingerichtet, ist mit Janet Bailey verlobt und hat ein Buch mit brisanten Enthüllungen über Rex Masters veröffentlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) Jason Hughes (DS Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Lisa Eichhorn (Faith Alexander) Roger Bingham (Taxifahrer) David Troughton (Miles King) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Rye Drehbuch: David Hoskins Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12