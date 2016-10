ZDF neo 14:50 bis 15:50 Krimiserie Ein Fall für zwei Der Mann, der zweimal stirbt D, A, CH 2003 Stereo Merken Nach dem Tod von Klaus Becker hatte seine 20 Jahre jüngere Frau Carla offenbar keine Probleme, ihr Leben neu zu ordnen. Ohne Geldsorgen führt sie das Leben einer glücklich verwitweten Frau. Das jedoch endet jäh, als sie etwa zwei Jahre später im Wagen vor der Ampel wartet und am Steuer eines neben ihr stehenden Jeeps leibhaftig ihren tot geglaubten Mann Klaus entdeckt. Als sie gegen die Scheibe trommelt und versucht, die Wagentür zu öffnen, gibt Klaus Becker Vollgas und ist verschwunden. Dr. Lessing bezweifelt zunächst, dass Frau Becker ihren Mann wirklich gesehen hat. Er galt seit dem damaligen Sturz von seiner Motoryacht als vermisst im Main. Andererseits müsste Carla wissen, dass sie die von ihrem Anwalt gegen den Mordvorwurf der Lebensversicherung erstrittene Million wieder verliert, wenn sich ihre Beobachtung als richtig erweist. Obwohl Matula noch ausgelastet ist von seinem Umzug in eine größere Wohnung, ermittelt er - dank der von Carla erinnerten Zulassungsnummer? - schnell den grünen Jeep. Dieser gehört zum Edelbordell "Oasis" und konnte dort leider von jedermann gefahren worden sein, sogar von den Freunden des Hauses, wie die elegante Chefin Iris Rogalewski glaubwürdig versichert. Weniger glaubwürdig behaupten sie und das russische Animiermädchen Tanja, nie von einem Klaus Becker gehört zu haben. Kurze Zeit später wird Carla von Kommissar Allberg ins Leichenschauhaus bestellt, um ihren Ehemann zu identifizieren. Der vor seinem Verschwinden als hoher Stadtbeamter arbeitende Klaus Becker wurde erst kurz zuvor in der Hausmeisterwohnung des "Oasis" tot aufgefunden. Allberg unterstellt Frau Becker - wie damals schon - das Mordmotiv Geldgier und fühlt sich darin bestätigt von ihren widersprüchlichen Aussagen. Nachdem sie bestreitet, kurz vor seinem "zweiten" Tod Kontakt zu ihrem Mann aufgenommen zu haben, legt Allberg ihr den Beweis des Gegenteils vor. Dr. Lessing und Matula haben noch schwierigere Hürden zu überwinden, ehe sie der Wahrheit auf die Spur kommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei Beckers neun Jahre jüngerer Bruder Reinhard, der als Fuhrunternehmer neuerdings überraschenden Ehrgeiz für die Stadtpolitik entwickelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Doreen Jacobi (Carla Becker) Thomas Balou Martin (Reinhard Becker) Sabine Orléans (Iris Rogalewski) Thomas Anzenhofer (Kommissar Allberg) Olga Kolb (Tanja Kolas) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Reinhard Donga, Christin Kelling Kamera: Stefan Spreer Musik: Titus Vollmer