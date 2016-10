ZDF neo 12:55 bis 13:35 Krimiserie Küstenwache In letzter Minute D 2005 Stereo 16:9 Merken Auf dem Frachter der Reederei Wilkens geht alles seinen gewohnten Gang. Bis sich unbemerkt ein Container öffnet und vier blinde Passagiere an Deck schleichen. Die Umweltschützer Alex, Katie, Maria und Christian werfen Wilkens vor, verbotene Chemikalien nach Russland zu schmuggeln. Sie wollen mit einer gezielten Aktion die Öffentlichkeit alarmieren. Doch dann geschieht ein schlimmes Unglück. Die Aktion wird mit dem Abschuss von Leuchtpatronen eröffnet, doch kaum hängt das erste Transparent, stürzt Christian vom Peildeck und bleibt reglos auf dem Boden liegen. Kurz darauf erreicht die Küstenwache den Frachter, aber Sanitäter Norge kann nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Von den Anwesenden will niemand gesehen haben, wie es zu dem Unfall kam. Kapitän Ehlers erhofft sich Aufschluss durch die Videoaufnahmen der Journalisten. Diese hatten in geringer Entfernung den Frachter begleitet, damit die Botschaft der Umweltschützer ihr Publikum auch erreicht. Unterdessen nimmt Ehlers' Crew den Frachter unter die Lupe: Verdächtige Fässer lassen sich nicht finden, aber die Laborprobe einer ausgeschütteten Flüssigkeit beweist, dass ein toxischer Stoff an Bord gewesen sein muss. Hat Reeder Wilkens tatsächlich etwas zu vertuschen, und war Christians Tod kein Unfall, sondern Mord? Vor allem Alex glaubt an Wilkens' Schuld, denn der Reeder ist sein Vater - ein kalter, herzloser Mann. Die Auswertung des Videos bestätigt Ehlers' Verdacht: Christian stand nicht allein auf dem Peildeck, allem Anschein nach wurde er gestoßen. Plötzlich gerät Alex selbst unter Verdacht, ein Mörder zu sein. Auf eigene Faust will er nun unbedingt das Gegenteil beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Kind (Hermann Gruber) Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Rainer Basedow (Kalle Schneidewind) Originaltitel: Küstenwache Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Stefan Maetz, Ruth Rehmet Kamera: Stephan Motzek, Roman Nowocien Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12