ZDF neo 05:10 bis 06:10 Krimiserie Ein Fall für zwei Fremde Federn D, A, CH 2003 Stereo Wieder da Merken Martin Wissner und Uwe Fehrenbach konkurrieren um den Posten des Chefredakteurs beim Frankfurter Kurier. Zunächst scheint der sympathische Egomane Fehrenbach Oberwasser zu haben. Fehrenbachs Mitarbeiterin und Geliebte Nicole Schumann legt ihm eine Reportage über den "Sichelmörder" Pritzke auf den Tisch, dessen Enthüllungen seinen journalistischen Durchbruch bedeuten könnten. Nicht genug damit, ist sie auch im Besitz der Tatwaffe: die - jahrelang von der Polizei gesuchte - afrikanische Kampfsichel, mit der Pritzke seine Opfer nach einem althergebrachten Ritual nahezu schmerzlos ins "erlösende Jenseits" beförderte. Dass Pritzke ausgerechnet Nicole das Versteck der Sichel (unter anderen Kultgegenständen im Völkerkundemuseum) preisgegeben hat, wird verständlicher, wenn man ihren Bericht liest. Sie war von der Persönlichkeit und Ausstrahlung des auf seinen Prozess wartenden Täters offensichtlich so fasziniert, dass sie seine pseudoreligiösen Beweggründe ohne jeden kritischen Unterton und ohne Bedauern für seine Opfer wiedergab. Genau dies wird ihr zum Verhängnis, als Fehrenbach am folgenden Morgen in seinem Büro mit durchschnittener Kehle aufgefunden wird. Nachdem sich Kommissar Henkel ein erstes Bild von der Situation gemacht hat, nimmt er Nicole fest unter dem Verdacht, ihren Geliebten Fehrenbach nach dem Vorbild und mit der Waffe des "Sichelmörders" getötet zu haben. Ihr Anwalt Dr. Lessing ist überrascht, dass Henkel aus ihren Fingerabdrücken an der Sichel und aus ihrem Verhalten im ersten Verhör einen Strick drehen will. Um sich ein zutreffendes Bild vom Umfeld der Tat machen zu können, bittet er Matula um Hilfe. Während sich Dr. Lessing mehr auf seine Mandantin Nicole Schumann und Ritualmörder Pritzke konzentriert, staunt Matula immer mehr, wie Karrieren im Frankfurter Kurier zustandekommen oder scheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Ilona Grübel (Eva Fehrenbach) Martin Armknecht (Martin Wiesner) Stefanie Schmid (Nicole Schumann) Gerd Silberbauer (Uwe Fehrenbach) Hans-Martin Stier (Kommissar Reuter) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Malte Kuhn-Mitscherlich Kamera: Stefan Spreer Musik: Titus Vollmer