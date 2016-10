Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Deutschlands First Ladies Die Bonner Jahre D 2015 2016-10-24 00:45 Merken Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland haben elf Frauen dieses Land im Stillen, aber nachhaltig geprägt: die Frauen der Bundespräsidenten. Sie bekleiden ein Amt, das offiziell keines ist aber höchste Ansprüche stellt. Sie sollen an der Seite des Bundespräsidenten repräsentieren, sich karitativ engagieren, ein Vorbild sein. Die frühen Bonner Jahre unter den Präsidentenpaaren Heuss, Lübke und Heinemann sind geprägt von Beschaulichkeit, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Die Staatsbesuche von Königin Elizabeth II. oder dem Schah von Persien bringen internationalen Glanz und auch Protest in die verschlafene Bonner Republik. Die Frauen emanzipieren sich und die studentische Jugend politisiert sich außerparlamentarisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands First Ladies