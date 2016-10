MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Der Herbst - Farbenspiel und Schmuddelwetter Der Herbst - Farbenspiel und Schmuddelwetter D 2016 2016-10-25 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Herbst ist da, er verwandelt Wälder und Alleen in ein farbenprächtiges Gesamtkunstwerk. Aber manchmal nervt er eben auch mit einem unangenehmen, nasskalten Schmuddelwetter. Solche trüben Herbsttage schlagen einigen Menschen aufs Gemüt. Eine Herbstdepression droht. Wie man mit einfachen Mitteln gegen die Niedergeschlagenheit ankämpfen kann, erfahren Sie in dieser Ausgabe von LexiTV. Geklärt wird in dieser Sendung u.a auch, warum die Blätter jetzt im Herbst überhaupt bunt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle