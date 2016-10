MDR 12:30 bis 14:00 Komödie Das Glück klopft an die Tür D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Bei der Testamentseröffnung ihres verstorbenen Mannes Lothar erfährt Gila, dass es für ihr geliebtes Haus eine Miterbin gibt. Die entpuppt sich sehr schnell als Lothars verheimlichte Tochter Maja. Und da Gila nicht in der Lage ist, der kessen Blumenhändlerin ihren Erbteil auszuzahlen, zieht die hochschwangere junge Frau samt ihrem kleinen Sohn Max kurzerhand bei der völlig verdutzten Witwe ein. Die zwei neuen Mitbewohner wirbeln Gilas Leben gehörig durcheinander. Als wäre der plötzliche Unfalltod ihres Mannes Lothar nicht Schicksalsschlag genug, wird die brave Hausfrau Gila Maibach (Saskia Vester) bei der Testamentseröffnung gleich mit der nächsten "Überraschung" konfrontiert: Für ihr geliebtes Haus, in dem sie viele glückliche Ehejahre mit Lothar verbrachte, gibt es eine unbekannte Miterbin. Zunächst sind Gila und ihre beste Freundin, die vorlaute Franziska (Andrea Bürgin), fest davon überzeugt, dass es sich bei der jungen Blumenhändlerin Maja Deutz (Chiara Schoras) um die Geliebte des Verstorbenen handelt. Schon bei der ersten persönlichen Begegnung zwischen der verdutzten Gila und der aufbrausenden Maja stellt sich jedoch heraus, dass Maja nicht Lothars Geliebte war, sondern vielmehr seine uneheliche Tochter ist. Und die verlangt nun ohne Umschweife die Auszahlung ihres Erbteils. Das ist leichter gesagt als getan, denn Gila hat weder Ersparnisse noch will sie das mit einer Hypothek belastete Haus verkaufen. So kommt es, dass die hochschwangere Maja nach einem Streit mit ihrem Ehemann Stefan (Max von Thun) gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Max (Niclas Jonathan Cerff) bei Gila einzieht - sehr zum Erstaunen von Gilas linkischem Nachbarn Justus (Gustav Peter Wöhler). Zunächst wirbelt das temperamentvolle Gespann das wohlgeordnete Leben der biederen Hausfrau ganz schön durcheinander. Nach einer Weile aber merken die chaotische Maja und die schüchterne Gila, dass sie gar kein so schlechtes Team abgeben: Während Maja voller Idealismus ihren Blumenladen schmeißt, bringt die ehemalige Sekretärin Gila die Buchhaltung auf Vordermann und kümmert sich um Max. Die eifersüchtige Franziska ist zwar überzeugt, dass Maja ihre beste Freundin nur ausnutzt, Gila aber blüht durch die neuen Herausforderungen regelrecht auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie das Gefühl, wirklich gebraucht zu werden. Doch dann zerstört ein heftiger Streit die beginnende Freundschaft des ungleichen Duos. Maja versöhnt sich mit Stefan und kehrt zu ihm zurück. Aber Gila muss nicht nur den Verlust ihrer "neuen Familie" verkraften, nun droht auch noch der Verkauf des geliebten Hauses. "Das Glück klopft an die Tür" in dieser pfiffigen Familienkomödie von Christine Kabisch. In den Hauptrollen glänzen Saskia Vester als gutmütige Hausfrau sowie Chiara Schoras als chaotische "Stieftochter"; in weiteren Rollen Max von Thun, Andrea Bürgin und Gustav Peter Wöhler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saskia Vester (Gila Maibach) Chiara Schoras (Maja Deutz) Andrea Bürgin (Franziska Miller) Max von Thun (Stefan Wagner) Gustav-Peter Wöhler (Justus Weber) Niklas Jonathan Cerff (Max Deutz) Krystian Martinek (Dr. Werner Schöne) Originaltitel: Das Glück klopft an die Tür Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Mónica Simon Kamera: Charly Steinberger Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein