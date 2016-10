MDR 08:50 bis 09:40 Arztserie In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Wahrheiten D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Kneipenbesitzer Sebastian Lienhardt wird schwerverletzt nach einem Unfall in die Notaufnahme des Klinikums eingeliefert. Die schwierige Not-OP übersteht der Patient nur dank dem schnellen Eingreifen von Dr. Niklas Ahrend und seinem Assistenzarzt Elias. Doch aufgrund einer Komplikation hat der Eingriff für den Patienten weitreichende gesundheitliche Folgen. Und als wäre das noch nicht genug, wird Sebastian mit einem völlig unerwarteten Besucher konfrontiert, als er aus der Narkose erwacht. Plötzlich steht für ihn alles auf dem Spiel. Die verliebte Studentin Sandra ist mit ihrem Motorrad verunglückt und wird deswegen von Dr. Moreau und Elly Winter behandelt. Nach den ersten Untersuchungen wird schnell klar, wie schwer ihre Verletzungen tatsächlich sind: Einzig eine hochkomplizierte OP verspricht Rettung. Den Eingriff wollen Dr. Moreau und Elly gemeinsam durchführen. Wird es ihnen gelingen, der jungen Frau zu helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Micaela Zschieschow Drehbuch: Robert Hummel Kamera: Daniel Bussmann Musik: Curt Cress

