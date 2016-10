ZDFinfo 10:50 bis 11:35 Dokumentation Tierische Freaks Zu Lande USA 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Auch zu Lande wimmelt es nur so von bizarren tierischen Bewohnern. Ganz vorne in der Kategorie der "tierischen Freaks" mischt die Texas-Krötenechse mit. Wenn Gefahr droht, bläst sie sich auf, um größer zu wirken und den Feind so zu verschrecken. Wenn das jedoch nicht hilft, zieht die Texas-Krötenechse ihr wahres Ass aus dem Ärmel: Aus Höhlen hinter ihren Augen verspritzt sie Blut (bis zu 1,50 Meter weit!), das den Angreifer verschrecken soll. Ein nicht weniger merkwürdiges Verhalten legen die Weibchen einiger Spinnenarten an den Tag: Nach dem Paarungsakt fressen sie das kleinere Männchen kurzerhand auf und machen sich damit selbst zu Witwen. Diesem Phänomen verdankt auch die gefürchtete Schwarze Witwe ihren Namen. "Tierischen Freaks" stellt diese und zahlreiche andere Spezies vor, die zu Lande mächtig für Aufsehen sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest

