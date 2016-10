Disney Channel 21:00 bis 21:50 Serien Finding Carter Wer war's? USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Als Carter nach ihrem Sturz in der Bar erwacht, liegt Jared tot neben ihr und Lori kümmert sich um sie. Carter kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist und wird mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Lori sagt bei ihrer Befragung aus, Jared hätte Carter gewürgt und deshalb hätte sie ihn getötet. Carter ist jedoch davon überzeugt, dass Lori jemanden deckt. Versucht Lori Carter zu beschützen oder war noch jemand anderes in der Bar? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Finding Carter Altersempfehlung: ab 12