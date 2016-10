Disney Channel 18:50 bis 19:20 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 25 Livs neue Freundin USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Kathy Kan, der koreanische Popstar, der Livs Rolle in dem koreanischen Remake von Sing it Loud! spielt, kommt Liv besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Shane Cambria (Splat) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Linda Mendoza Drehbuch: John D. Beck, Ron Hart, Danielle Hoover, David Monahan Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman