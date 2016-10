Disney Channel 10:50 bis 11:20 Trickserie Die 7Z Der große, böse Hatschi / Eine Katze kommt selten allein USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Hatschi hat Heuschnupfen. Der große, böse Wolf macht sich das zunutze. Er bringt Hatschi dazu, die Häuser der kleinen Schweinchen umzuniesen. (b) Hildy möchte unbedingt eine schwarze Katze haben, doch Grim schleppt eine weiße Katze an, was Hildy gar nicht in den Kram passt. Nun versucht sie die ungewollte Katze loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Alfred Gimeno, Mr Warburton, Jeff Gordon Drehbuch: Shea Fontana, Randy Rogel, Deanna Oliver, Sherri Stoner

