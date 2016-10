NDR 11:00 bis 11:40 Regionales Hallo Niedersachsen 70 Jahre Niedersachsen: Gespräch mit Ministerpräsident Stephan Weil / Drohnenflieger auf der Zinne: Ärger über neue Verordnungen / Grünes Urwahlforum: Vorstellung der Spitzenkandidaten in Hannover / Hannoversche Straße in Changde eröffnet D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Antje Wöhnke Originaltitel: Hallo Niedersachsen

