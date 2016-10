NDR 06:50 bis 07:20 Magazin Lieb & Teuer Die norddeutsche Antiquitätenshow Bronzebüste von Paul Wunderlich / Gemälde von Arthur Illies / Puppe "Bild"-Lilli / Schrank mit Intarsien D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken In dieser Sendung werden folgende Objekte vorgestellt: Bronzebüste von Paul Wunderlich Die Bronzebüste ist von Paul Wunderlich (1927 2010) und zeigt den Hamburger Grafiker Horst Janssen (1929 1995). Beide Künstler waren Weggefährten und haben zur selben Zeit ihre Ausbildung an der Hamburger Kunstschule absolviert. Die Skulptur war ein Geschenk zu Janssens 60. Geburtstag. Die Auflage war auf 30 Güsse ausgelegt, die in der Anzahl aber nicht realisiert worden sind. Darin enthalten sind vier Exemplare mit dem Zusatz HC (Hors de Commerce), das sind sogenannte Künstlerexemplare, die nicht zum Verkauf gedacht waren, sondern zu einem besonderen Anlass vergeben wurden. Diese Büste hat eine HC-Signatur. Der Verbleib der drei weiteren Figuren ist bekannt. Eine zusätzliche Büste mit goldener Patinierung war das persönliche Geschenk an Horst Janssen. Gemälde von Arthur Illies Das Bild zeigt einen Blick auf die Brücke von Schloss Moritzburg in Halle. Es ist signiert und datiert mit 1938. Der Maler Arthur Illies (1870 1952) wählte als Motiv nicht das Schloss selbst, wie es von zahlreichen Postkarten bekannt ist, sondern eine beiläufige Perspektive, wie sie ein Spaziergänger erleben würde. Illies gehörte zu den ersten Hamburger Freilichtmalern. Werke von ihm sind auch in der Hamburger Kunsthalle vertreten. Puppe "Bild"-Lilli Die Modepuppe war das direkte Vorbild der weltbekannten Barbie. Sie ist aus einem Comic der "Bild"-Zeitung. Lilli war modern, arbeitete als Sekretärin und war modisch gekleidet, eine junge Frau in der Zeit des Wirtschaftswunders. Wegen der Beliebtheit der Figur wurde eine Puppe in der Spielzeugfabrik O. & M. Hausser in Auftrag gegeben, Modelleur war Max Weißbrodt. Die Lilli-Puppe hatte zahlreiche Kleider als Ausstattung. Das Kleid dieser Figur ist ein Original, es hat Druckverschlüsse der Firma Prym. Lilli ist zwischen 1955 und 1964 in einer Auflage von 130.000 Stück produziert worden, dann wurden die Rechte an die Firma Mattel verkauft. Schrank mit Intarsien Hinter den beiden Klapptüren sind neun Schubladen und ein weiteres, mit Rundsäulen flankiertes Fach, ebenfalls mit Schubladen gefüllt, untergebracht. Ein Geheimfach lässt sich auf der Oberseite öffnen. Der Schrank ist aus Ebenholz, alle Oberflächen sind mit Elfenbeinintarsien geschmückt. Die Motive, Aphrodite und Diana und viele mehr, stammen aus der Renaissance und aus der Antike. Das Möbelstück hatte ursprünglich einen passenden Unterschrank. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Janin Reinhardt Originaltitel: Lieb & teuer

