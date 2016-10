NDR 00:45 bis 01:45 Talkshow Anne Will Der Fall Al-Bakr - Ist der Staat dem Terror gewachsen? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Jaber Al-Bakr steht die sächsische Landesregierung massiv in der Kritik. Welche Folgen hat das Versagen der Justizbehörden? Sind wir für den Kampf gegen den Terror richtig aufgestellt? Und welche Gefahr geht von als Flüchtlinge getarnten IS-Terroristen aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sebastian Gemkow (CDU, sächsischer Justizminister), Joachim Herrmann (CSU, bayerischer Innenminister), Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende), Georg Mascolo (Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung), Abdul Abbasi (syris Originaltitel: Anne Will