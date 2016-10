NDR 23:15 bis 00:45 Drama Philomena - Eine Mutter sucht ihren Sohn GB, USA, F 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Steve Coogan und Judi Dench in einem bewegenden Drama. Journalist Martin gerät an die fast 70-jährige Philomena Lee, die eine tragische Geschichte mit sich herumträgt. Vor runf 50 Jahren musst sie in einer irischen Schwesternschule ihr Neugeborenes weggeben und zur Adoption freigeben. Die autoritären Ordensschwestern waren unbarmherzig. Zum 50. Geburtstag ihres Sohnes beschließt Philomena das Schweigen zu brechen, und nach ihrem Sohn zu suchen. Martin soll ihr dabei helfen. Doch in Irland treffen die beiden zunächst auf eine Mauer des Schweigens. Eine Spur führt die beiden in die USA. Doch bald fragt sich Philomena ob sie nach all den Jahren ihren Sohn überhaupt noch kennenlernen möchte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judi Dench (Philomena) Steve Coogan (Martin Sixsmith) Michelle Fairley (Sally Mitchell) Sophie Kennedy Clark (Philomena, jung) Anna Maxwell Martin (Jane) Barbara Jefford (Schwester Hildegarde) Sean Mahon (Michael) Originaltitel: Philomena Regie: Stephen Frears Drehbuch: Steve Coogan, Jeff Pope Kamera: Robbie Ryan Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 6