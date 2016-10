NDR 22:00 bis 22:45 Dokumentation 45 Min Krebs: Das Geschäft mit der Angst D 2015 Stereo Untertitel HDTV Merken Die Alternativmedizin verspricht bei einer Krebserkrankung Heilung ohne Nebenwirkungen, ohne Chemie oder Pharmaindustrie. Wenn es um derart lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs geht, sind Patienten und ihre Angehörigen bereit, alles zu tun und alles zu zahlen. Doch hinter den Versprechen der "Heiler" stecken oft Methoden, die völlig unwirksam sind. Quacksalber und Scharlatane spekulieren auf die Ängste und Hoffnungen der Kranken und machen damit Kasse. Welche abstrusen Therapien Heilpraktiker und Ärzte krebskranken Patienten anbieten, hat Filmautorin Claudia Ruby in einer monatelangen Undercoverrecherche herausgefunden. Sie präsentiert den Fall eines Krebspatienten, der mit klassischer Chemo- und Strahlentherapie gut heilbar wäre. Doch die "Heiler" setzten stattdessen auf Heilmusik, bittere Aprikosenkerne, Kaffeeeinläufe und Krebsdiäten. Die an Brustkrebs erkrankte Irit L. legt ihre ganze Hoffnung in die so genannte Galvanotherapie. Mithilfe von Strom will ein Heilpraktiker ihre Tumore zum Schrumpfen bringen. Kurz vor ihrem Tod merkt sie, dass sie auf einen Scharlatan hereingefallen ist und erstattet Anzeige. Gibt es Wundermittel gegen Krebs? Weshalb wenden sich viele Patienten von der klassischen Medizin ab? Und warum ist die Justiz oft machtlos gegen Scharlatane? Der Film gibt wissenschaftlich fundierte Antworten und liefert schockierende Einblicke in das Geschäft der angeblich sanften Medizin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 45 Min Regie: Claudia Ruby