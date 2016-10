NDR 21:00 bis 21:45 Magazin plietsch. Wissen zum Weitersagen - Besser hören - die wichtigsten Fakten Besser hören - die wichtigsten Fakten D 2016 2016-10-26 06:35 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das menschliche Gehör ist erstaunlich leistungsfähig, doch es ist auch sehr empfindlich. Hörsturz, Tinnitus, Schwerhörigkeit: Zwölfeinhalb Millionen Menschen in Deutschland hören schlecht, bei den über 65-Jährigen ist jeder Zweite betroffen. Was sind die Ursachen? Was kann man dagegen tun und wie bleibt das Gehör möglichst lange gesund? "plietsch."-Reporter Tim Berendonk ist in Oldenburg und macht den Test: Wie gut oder wie schlecht können die Norddeutschen hören? Man kann die Ohren nicht einfach schließen. Lärm kann zu massivem Hörverlust führen. Daher gilt, es Krach und laute Geräusche zu vermeiden. Aber auch Stille kann anstrengend sein, erfährt "plietsch."-Reporter Tim Berendonk im Hörforschungszentrum Oldenburg. Im Akustiklabor, einem der stillsten Räume der Welt, erlebt er, wie quälend es sein kann, gar nichts zu hören. In der Sendung kommen auch Prominente zu Wort, die, mal witzig, mal nachdenklich, ihre eigenen Erkenntnisse zum Thema "Hören" beisteuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: plietsch.