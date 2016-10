NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Kropfgazelle Mashur mit Hinkefuß Kropfgazelle Mashur mit Hinkefuß / Lockstoffe für die Leoparden / Pavian-Anschauungsunterricht / Flugtraining für die Brieftauben / Shila nimmt ein Schlammbad D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Kropfgazelle Mashur mit Hinkefuß: Claus Claussen hat den kleinen Gazellenbock Mashur liebevoll mit der Nuckelflasche hochgepäppelt. Jetzt ist der Kleine aus dem Gröbsten raus, aber er humpelt plötzlich. Tierarzt Doktor Flügger kommt zur Untersuchung, kann aber nicht sicher sagen, was Mashur hat. Claus macht sich Sorgen um sein Ziehkind. Lockstoffe für die Leoparden: Aaron, Basja und Chippy, Hagenbecks Leoparden, verziehen sich gerne in den hintersten Winkel ihres Geheges. Volker Friedrich versucht, die scheuen Raubkatzen mit einem ganz besonderen "Duftsack" aus der Reserve zu locken. Aber interessieren sich Aaron, Basja und Chippy wirklich für Stroh mit Baldrian, oder sollte es besser eine ordentliche Portion Fleisch sein? Pavian-Anschauungsunterricht: Uwe Fischer und seine Pavianhorde geben drei Biologiestudentinnen Anschauungsunterricht: Die Pavianmännchen wetteifern darin, wer der Stärkste ist, die jüngeren streiten sich um die Weibchen, und als Uwe dann noch ein paar Nandu-Eier zum Spielen spendiert, gibt es auf dem Felsen kein Halten mehr. Nur gut, dass die Pavianhorde weiß, dass Uwe hier das Sagen hat. Flugtraining für die Brieftauben: Die neuen weißen Brieftauben halten Thomas Feierabend ganz schön auf Trab. Vom Käfig auf seine Hand fliegen sie ja inzwischen, aber jetzt sollen sie ihren ersten Rundflug machen. Kann Thomas seine Täubchen wirklich mit ein paar Futterkörnern wieder nach Hause locken, wenn sie erst mal so richtig in die Luft gegangen sind? Shila nimmt ein Schlammbad: Babyfant Shila entdeckt die Welt im Elefanten-Freigehege. Wie alle Kinder liebt sie es, im Matsch zu spielen. Bloß wie sie aus der rutschigen Schlammkuhle wieder heraus kommt, ist ihr noch nicht so ganz klar. Das Vollbad danach muss sie auch noch ein wenig üben. Aber Pfleger Michael Schmidt ärgern, das kann Shila schon ganz gut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.