Was macht eine Familie zur Dynastie? Und wo ist das Glück zu Hause? Antworten gibt es in der nächsten Ausgabe von Westart live. Bei Matthias Bongard zu Gast sind die Schauspielerinnen Sabine und Katharina Wackernagel, der syrische Youtuber Firas Alshater und der britische Electro-Soul-Sänger Jamie Lidell. Auf der Bühne des Lebens: Sabine und Katharina Wackernagel: Sie haben denselben Nachnamen und den gleichen Beruf: die Schauspielerinnen Sabine und Katharina Wackernagel. Jetzt hat Mutter Sabine ihre Erinnerungen veröffentlicht und mit mancher Episode sogar Tochter Katharina überrascht. Bei Westart live erzählen die beiden von den vielen Facetten des Schauspielerlebens, vom Aufwachsen in einer Künstlerdynastie und vom Glück, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Mit Humor gegen den Hass: der Youtuber Firas Alshater: "Alle Menschen lächeln in derselben Sprache", steht auf seiner Visitenkarte. Firas Alshater, syrischer Flüchtling, erfolgreicher Youtuber, Filmemacher und Schauspieler, ist überzeugt: Humor öffnet die Herzen. In seinem Youtube-Kanal "Zukar" beantwortet er in kurzen Videos, den "Zukar-Stückchen", Fragen wie: Wer sind diese Deutschen? Wie funktioniert Integration? Jetzt ist sein Buch "Ich komm' auf Deutschland zu" erschienen, in dem er von seinen Erlebnissen erzählt - scharfsichtig, warmherzig und mit einer großen Portion Humor. Ein Festspielhaus für alle: Steven Sloane und das Musikforum Bochum: Für Steven Sloane wird es ein großer Tag. Wenn am 28. Oktober das neue Anneliese Brost Musikforum Ruhr mit einem Festkonzert eröffnet wird, erhalten "seine" Bochumer Symphoniker eine neue Spiel- und Probenstätte - eine Herzensangelegenheit von Steven Sloane. 17 Jahre lang hat er darum gekämpft. "Es ist ein Festspielhaus für alle - und das mitten in der Stadt", betont er. Bei Westart live gibt er einen Ausblick, was das Publikum in den nächsten Monaten erwartet. Explosiver Klangzauber: Jamie Lidell auf Europatournee: Er ist bekannt für seine rauchige Stimme: der britische Electro-Soul-Sänger Jamie Lidell. Angefangen hat er als One-Man-Beatbox-Band in der Provinz. Seine Live-Auftritte machten ihn zu einem der erfolgreichsten Musiker. Er zaubert neue Klangwelten mit seiner unvergleichlichen Mischung aus Soul, Pop, Funk und Jazz. Jetzt erscheint sein neues Album "Building A Beginning" und damit geht er auf Europatournee. Kunst mit der Kettensäge: der Bildhauer Götz Sambale: Filigrane Kunst mit der Kettensäge? Für den Bildhauer Götz Sambale kein Problem. Mit schwerem Gerät legt er aus dem Holz von Baumstämmen Ornamente frei, die den organischen Formen der Natur folgen. Bekannt ist er auch für seine Bronzeskulpturen, die unter dem Titel "Könige" den Menschen und seine Beziehung zur Welt in den Mittelpunkt stellen. Was im Leben zählt: Robert Kisch auf der Suche nach dem Glück: Als der renommierte Journalist Robert Kisch wegen der Wirtschaftskrise seinen Job verliert, arbeitete er als Möbelverkäufer und veröffentlichte seine Erfahrungen in dem Tatsachenroman "Möbelhaus". Und ausgerechnet die Kündigung nimmt er zum Anlass, nach dem Glück zu suchen. Er reist quer durch Deutschland und fragt so unterschiedliche Menschen wie eine Zen-Lehrerin und einem Unternehmensberater, was im Leben wirklich zählt - und schreibt darüber sein zweites Buch: "Glück". Leidenschaft für die Kunst: die Ausstellungshalle Philara in Düsseldorf: Es ist die Verwirklichung eines Traums. Aus einer ehemaligen Glasfabrik hat Gil Bronner eine private Ausstellungshalle gemacht. Auf einer Fläche von 1700 Quadratmetern sind Werke aus seiner hochkarätigen Sammlung Philara zu sehen. "Ich habe mich schon als Kind für Kunst interessiert", sagt der Sammler, der in den letzten 20 Jahren rund 1500 Werke zusammengetragen hat.