WDR 22:10 bis 22:40 Reportage Mein Leben, Dein Leben D 2016 2016-10-29 13:25 Stereo Untertitel HDTV Merken Zwei Menschen, zwei Welten, zwei Kulturen - für die "Hier und Heute"-Reportage "Mein Leben, Dein Leben" wagen zwei Kandidatinnen ein Tausch-Experiment der besonderen Art. Für drei Tage tauschen sie ihre Stadt, ihr Geschäft, ihr Leben und tauchen tief in die Welt der anderen ein. Zeynep Lal ist 42 Jahre alt und Geschäftsführerin eines türkischen Brautmodengeschäftes am Kölner Eigelstein. Auf fast 100 Quadratmetern gibt es Braut- und Abendmode, viel Tüll und Glitzer und eine Menge internationaler Kundschaft. Gemeinsam mit Schwester Sükran und Mutter Ayse macht Zeynep seit 20 Jahren Bräute glücklich - und bleibt dabei ganz pragmatisch. Stress - im Familienbetrieb ein Fremdwort. Knapp 50 Kilometer weiter nördlich, im schicken Düsseldorf Pempelfort, führt Nathalie Flörke seit 12 Jahren eine kleine Modeboutique. Hier verkauft Nathalie hochwertige Damenmode: Schuhe, Kleider, Schmuck - eben alles was zu einem modernen Outfit dazu gehört. Wer hier einkauft, der schaut nicht unbedingt aufs Preisschild. Nathalie schmeißt den Laden alleine, ihr Geschäft ist ihr ganzes Leben. 3 Tage lang wagen Nathalie und Zeynep den Sprung ins kalte Wasser und übernehmen den Laden ihrer Tauschpartnerin - mit allem was dazugehört. Ein Tausch zwischen zwei Geschäften, zwei Kulturen und zwei Städten - und am Ende die Frage: Wie unterschiedlich sind wir eigentlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Lena Breuer/Melahat Simsek