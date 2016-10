WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Ein Elefantenbulle im Schneckenhaus D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Was macht ein Elefantenbulle im Schneckenhaus? Und die komischen Vögel, die Marabus, im Raubtierhaus? Fütterungszeit in der Villa Dracula, da wird doch wohl kein Blut fließen? Panzernashorn Niko hat sein morgendliches Bad hinter sich, und was kommt danach? Spornschildkröte Rüdiger langweilt sich bis zum Abwinken, ein Spaziergang an der frischen Luft könnte vielleicht die Stimmung heben. Seelöwen-Mütter mit kleinen Kindern: Ob die eigentlich fürsorglich sind? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 199 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 167 Min. 3nach9

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 62 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 10:40 bis 11:30

Seit 37 Min.