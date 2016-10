3sat 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Maya-Route Mexiko D 2014 2016-10-25 13:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Nachkommen der Maya gehören zu den wenigen noch lebenden Urvölkern Amerikas: Acht Millionen Maya verteilen sich auf fünf Länder. Die Reise auf ihren Spuren führt von Mexiko nach Belize. Durch Mexiko führt die junge Archäologin Fátima Tec Pool. Sie stellt die einzige Schule vor, in der Kinder die Schrift und Mathematik der Maya lernen. "Ein kulturelles Juwel", sagen die Lehrer. Außerdem weiht Fátima Tec Pool in die Geheimnisse der Höhlen Yucatans ein. Die Halbinsel birgt das größte Höhlensystem der Welt. Dieses zieht sich tausende von Kilometern durch das Karstgestein. Hier haben Archäologen alte menschliche Skelette gefunden, die die Besiedlungsgeschichte von Mesoamerika grundlegend verändern. Gemeinsam mit dem Bonner Nikolai Grube, einem der bedeutendsten Maya-Forscher der Welt, unternehmen Fátima Tec Pool und ihr Team eine Expedition. Bewaffnet mit Macheten und Motorsägen dringen sie in den Urwald Yucatans ein, auf der Suche nach einer versunkenen, bisher unbekannten Maya-Stadt. Wird es ihnen gelingen, die Stadt zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Maya-Route