Rösli Dönni und Heidi Furrer ermöglichen älteren Menschen, dem Altersalltag für ein paar Tage zu entfliehen und sorglos zu verreisen. Mit dem Reisecar fahren sie im Sommer durch Europa. Bei Rösli, 65, und Heidi, 70, müssen die 60- bis 90-jährigen Ferienreisenden selbstständig in den Bus ein- und aussteigen können. Für den Rest sorgt das Damenteam. Reporterin Andrea Pfalzgraf hat die beiden Frauen bei einer Carreise an den Atlantik begleitet. Geschäftsführerin Rösli Dönni fährt seit 30 Jahren Car, unfallfrei. Angefangen hat sie einst mit Lastwagen und Baggern, im Militär lenkte sie als Soldatin Camions. Vor zehn Jahren hat sie ihren eigenen Reisecar gekauft, tat sich mit der ehemaligen Hebamme und heutigen Reisebegleiterin Heidi Furrer zusammen. Gemeinsam haben sie die Firma Dönni-Rösli-Carreisen gegründet. "Wer uns findet, findet uns gut", ist ihr Slogan. Die Reportage zeigt, dass es sich lohnt, nochmals aufzubrechen, auch wenn man meint, schon angekommen zu sein.