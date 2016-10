3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen Gebärmuttertransplantation / Krankenhaus - oft werden Medikamente falsch verabreicht / Computer - Rechenleistung aus dem Netz / Höhlen - 800 Jahre alte Gänge unter der Erde entdeckt / Dänemark will den Elch zurück / "nano"-Rätsel A, D, CH 2016 2016-10-24 09:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Krankenhaus - oft werden Medikamente falsch verabreicht. Bis zu zehn Prozent der Medikamentengaben im Krankenhaus sind nicht korrekt. Falsche Dosierungen, falscher Wirkstoff, nicht beachtete Wechselwirkungen - in manchen Fällen mit tödlichen Folgen. Wie kann man diese Fehler vermeiden? Computer - Rechenleistung aus dem Netz. Damit Computer ihre Arbeit erledigen können brauchen sie Ressourcen: Rechenleistung durch Prozessoren oder Platz auf Festplatten. Doch leistungsfähige Hardware kostet sehr viel. Firmen wie Amazon und Google stellen ihre leistungsfähigen Server zur Mitbenutzung zur Verfügung. Die Rechenleistung liegt beim Cloud-Anbieter und ist für die Nutzer gewissermaßen durch eine Wolke verhüllt: Cloud Computing. Höhlen - 800 Jahre alte Gänge unter der Erde entdeckt. Es ist ein äußerst rätselhaftes Phänomen: Große Teile Süddeutschlands und Österreichs sind durchlöchert, wie ein Schweizer Käse, und zwar mit unterirdischen Gangsystemen. Ganz ähnliche, von Menschenhand gegrabene Höhlen, gibt es außerdem am Niederrhein und in Israel. Doch welche Bedeutung hatten diese Bauwerke? Viel ist darüber noch nicht bekannt. Umso größer die Aufregung, wenn wieder ein neues entdeckt wird, wie vor wenigen Wochen im oberbayerischen Aying. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 345 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 105 Min.