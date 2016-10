KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokusoap Die Jungs-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Tag sechs in der Jungs-WG und das Chaos ist perfekt: Der Müll stapelt sich, das Wohnzimmer versinkt in Unordnung. In gemeinsamer Anstrengung bringen Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin die Villa wieder auf Hochglanz. Und auch beim sozialen Projekt der fünf WG-Bewohner geht es heute ums Saubermachen: Die Jungs reinigen ein riesiges Fischbecken das Forellen-Zuchtprogramm ist Teil des Naturschutzes rund um den Gardasee. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen davon: Spaß ohne Ende, und nur tun, worauf man wirklich Lust hat. Aber wie fühlt sich der Ferientraum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jungs-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra