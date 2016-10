KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Das Dschungelbuch Der Bananentag / Das rote Krokodil F, D, IND 2011 2016-10-25 11:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Bananentag: Es ist Bananentag! Auf den hat sich Balu schon das ganze Jahr gefreut. Zusammen mit Mogli und Baghira zieht er singend zu seiner Bananenplantage, um die reifen Früchte zu ernten. Zur gleichen Zeit hypnotisiert sich Kaa mit einem spiegelnden Silbertablett selbst, und meint nun der König der Affen zu sein. Ein Affe hat das Tablett vor Kaas Gesicht gehalten, um sich so vor einem Angriff der gefährlichen Schlange zu schützen. Kaa verhält sich wie ein Affenkönig und verlangt, dass die Affen ihm sämtliche Früchte des Dschungels bringen. Die schwärmen aus und bringen "König Kaa" auch Balus reife Bananen. Das lässt sich Balu natürlich nicht gefallen. Mit seinen beiden Freunden macht er sich auf zu den Kalten Höhlen, den Ruinen, in denen sich Kaa und die Affen aufhalten... Das rote Krokodil: Auf der Suche nach einer Krokodil-Eierschale für den Unterricht, findet Mogli ein kleines Krokodil, das gerade aus einem Ei geschlüpft ist. Da Mogli die Mutter nicht finden kann, und schon ein Raubvogel seine Kreise zieht, nimmt Mogli das kleine Tier mit und nennt es Knabberer. Doch Balu will, dass Mogli das Krokodil zurückbringt; aber das Krokodil will nicht alleine im Nest bleiben. So sucht Mogli einen Krokodilsitter. Eine Wandzeichnung gibt dem Menschenjungen den Tipp, dass die Affen rote Krokodile verehren. Darum färbt Mogli das Krokodilbaby rot und bringt es zu Mascha, der Äffin. Doch auf seinem Heimweg entdeckt Mogli noch eine andere Wandzeichnung, die zeigt, dass die Affen mit dem roten Krokodil die Kobras aus den Ruinen vertreiben. Nun muss Mogli schnell zurück rennen. Ob er Knabberer noch rechtzeitig vor den giftigen Schlangen retten kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva Drehbuch: Chris Trengove, Annetta Zucchi Musik: Guy Michelmore, Titelsong gesungen von Lisa Abbott