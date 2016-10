KI.KA 16:45 bis 17:35 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Marsupilu / Felizia in Gefahr F, D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Marsupilu: Tofurkis kleine Schwester Torukazima hat ein Plüschtier, das aussieht wie ein Marsupilami und das sie über alles liebt. Sie hüpft ständig mit ihrem Marsupilu durch die Gegend. Bei einem ihrer Ausflüge hüpft der Marsupilu davon und richtet überall, wo er hinkommt einigen Schaden an, auch in Tante Dianas Garten. Aber die kleinen Marsus schließen ihn sofort ins Herz und haben eine Mange Spaß mit ihm. Schließlich sind sie so auf das Plüschtier fixiert, dass man beschließt, es im Dschungel verschwinden zu lassen. Felizia in Gefahr: Hektor lockt Insekten in durchsichtige Behälter, um sie zu zeichnen und dann wieder freizulassen. Aber das Unternehmen ist schwierig, weil Marsu die Insekten ständig aufisst und die kleinen Marsus seine Zeichenutensilien zweckentfremden. Als Hektor und Marsu wieder mal auf Insektenfang sind, kommt eine riesige Wolke von Insekten vorbeigeflogen. Sie sind auf der Flucht vor einem Gift, das Felizia durch Ollie und Bauwahn ausbringen lässt. Durch einen Fehler der beiden bekommt Felizia eine konzentrierte Ladung von dem Gift ab und verfällt ins Delirium. Da taucht Nick auf, der vorgibt, ihr Bruder und Erbe zu sein, und übernimmt die Leitung ihres Imperiums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz